Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенесли запятую вправо через 2 цифры,а в другом влево через 4 цифры? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

Математика

Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенесли запятую вправо через 2 цифры,а в другом влево через 4 цифры? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость