Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенесли запятую вправо через 2 цифры,а в другом влево через 4 цифры? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Математика
Как изменится произведение двух десятичных дробей,если в одном множителе перенесли запятую вправо через 2 цифры,а в другом влево через 4 цифры? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 случае получится некое число, к примеру 1488, а во втором запятая сместится на 2 влево: 14,88
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