При взаимодействии 120 г 25-% раствора сульфата меди CuSO4 с раствором едкого натра NaOH выпал синий осадок, который при нагревании превратился в вещество черного цвета. Определите массу образовавшегося вещества.
Химия
При взаимодействии 120 г 25-% раствора сульфата меди CuSO4 с раствором едкого натра NaOH выпал синий осадок, который при нагревании превратился в вещество черного цвета. Определите массу образовавшегося вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CuSO4)=120*0.25=30г CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2 Cu(OH)2 - синий осадок m(Cu(OH)2) =30*98/160=18,375г Cu(OH)2(t)=CuO+H2O CuO - вещество черного цвета m(CuO)=18.375*80/98=15г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
В трёх цехах 270 станков в первом в 3 раза больше чем в третьем , во втором на 20 станков больше чем в третьем . Сколько станков в третьем цеху?
Русский язык
Английский язык