При взаимодействии 120 г 25-% раствора сульфата меди CuSO4 с раствором едкого натра NaOH выпал синий осадок, который при нагревании превратился в вещество черного цвета. Определите массу образовавшегося вещества.

Химия

При взаимодействии 120 г 25-% раствора сульфата меди CuSO4 с раствором едкого натра NaOH выпал синий осадок, который при нагревании превратился в вещество черного цвета. Определите массу образовавшегося вещества.

Автор: Гость