Просклоняйте словосочетания: Одни цветы, один малыш, одно озеро.
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Просклоняйте словосочетания: Одни цветы, один малыш, одно озеро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. Одни цветы, один малыш, одно озеро Р.п. одних цветов,одного малыша,одного озера. Д.п. одним цветам,одному малышу,одному озеру. В.п. одни цветы,одного малыша,одно озеро. Т.п. одними цветами,одним малышом,одним озером. П.п. об одних цветах,об одном малыше,об одном озере.
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