Здравствуйте подскажите пожалуйста как пишется слово воскрестный или воскресный ?
Русский язык
Здравствуйте подскажите пожалуйста как пишется слово воскрестный или воскресный ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
воскреСТНый--кресТить (не уверен)
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