В песне вадима егорова облака есть строчки

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Я эту песню пела в 6 классе ,ностальгия Над землей бушуют травы Облака плывут как павы А одно вон то что справа Это я, это я, это я И мне не надо славы Ничего уже не надо Мне и тем плывущим рядом Нам бы жить и вся награда Нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить А мы плывем по небу Эта боль не убывает Где же ты вода живая Ах зачем война бывает Ах зачем, ах зачем, ах зачем Зачем нас убивают А дымок над отчей крышей Все бледней бледней и выше Мама мама ты услышишь Голос мой, голос мой, голос мой Все дальше он и тише Мимо слез улыбок мимо Облака плывут над миром Войско их не поредело Облака, облака, облака И нету им предела Облака, облака