В песне вадима егорова облака есть строчки

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В песне вадима егорова облака есть строчки
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Автор: Гость
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Гость:
Я эту песню пела в 6 классе ,ностальгия    Над землей бушуют травы     Облака плывут как павы     А одно вон то что справа     Это я, это я, это я     И мне не надо славы          Ничего уже не надо     Мне и тем плывущим рядом     Нам бы жить и вся награда     Нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить     А мы плывем по небу          Эта боль не убывает     Где же ты вода живая     Ах зачем война бывает     Ах зачем, ах зачем, ах зачем     Зачем нас убивают          А дымок над отчей крышей     Все бледней бледней и выше     Мама мама ты услышишь     Голос мой, голос мой, голос мой     Все дальше он и тише          Мимо слез улыбок мимо     Облака плывут над миром     Войско их не поредело     Облака, облака, облака     И нету им предела          Облака, облака

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