Я 2 клас вот вопрос как садержат хомечкоф
Окружающий мир
Я 2 клас вот вопрос как садержат хомечкоф
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В клетке. Клетку надо чистить раз в две недели. Хомячку нужен специальный корм из коры засушеной кукурузы.
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