Я буду ,вам благодарна ,если поможете разобраться с заданием.Спасибо.

Гость: Гость:

Пусть 1 клетка = 5 мм ⇒ 2 клетки = 1 см. 1) Если сложно: Большой квадрат со стороной 3 см (6 клеток) Площадь этого квадрата: 3 *3 = 9 см² Малый квадрат со стороной 2 см ( 4 клетки) Площадь этого квадрата: 2*2 = 4 см ² Площадь рамки : 9 см ² - 4 см² = 5 см² Если просто: 1 клетка = 5 мм - сторона маленького квадратика. Площадь 1 клетки (маленького квадратика) : 5*5=25 мм² Считаем сколько квадратиков - 20 штук 25 мм² * 20 = 500 мм² = 5 см² т.к. 1 см ² = (10*10) мм² = 100 мм² 2) Мы уже знаем, что площадь одной клеточки 25 мм². Снова считаем клеточки по кругу: 34 клетки (полных по кругу) + 2 клетки ( складываются из "половинчатых" с одной стороны) + 2 клетки ( с другой стороны) = 38 клеточек - всего 38*25= 950 мм² = 9 см² 50 мм² Проведите измерение 1 клеточки - получите точный ответ!