Я буду ,вам благодарна ,если поможете разобраться с заданием.Спасибо.

Математика
Я буду ,вам благодарна ,если поможете разобраться с заданием.Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 клетка =  5 мм ⇒  2 клетки = 1 см. 1)  Если сложно: Большой квадрат   со стороной 3 см (6 клеток) Площадь этого квадрата:  3 *3 = 9 см² Малый квадрат   со стороной  2 см ( 4 клетки)  Площадь этого квадрата:  2*2 = 4 см ² Площадь рамки :  9 см ²  -  4 см² = 5 см² Если просто:  1 клетка    =  5 мм   - сторона маленького квадратика. Площадь  1 клетки (маленького квадратика) :  5*5=25 мм² Считаем сколько квадратиков   -  20 штук 25 мм²  * 20 = 500 мм² = 5 см² т.к. 1 см ² = (10*10) мм² = 100 мм² 2)   Мы  уже знаем, что площадь одной клеточки 25 мм². Снова считаем клеточки по кругу: 34 клетки (полных по кругу) +  2  клетки  ( складываются из "половинчатых" с одной стороны) + 2 клетки  ( с другой стороны) = 38 клеточек   - всего 38*25= 950 мм² = 9 см² 50 мм² Проведите измерение 1 клеточки  - получите точный ответ!
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