Подготовить сообщение об одном из государственных символов России

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Гимн обязательно должен звучать во время церемоний встреч, при подъёме государственного флага,в Новогоднюю ночь,на открытие Олимпийских игр и других церемониях.Гимн:Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна. Могучая воля, великая слава — Твоё достоянье на все времена!Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой!От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая — Хранимая Богом родная земля!Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна, мы гордимся тобой!Широкий простор для мечты и для жизни Грядущие нам открывают года. Нам силу даёт наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна, мы гордимся тобой!