я нагнулся над рекой зачерпнул воды рукой какой вопрос Можно задать к слову воды
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я нагнулся над рекой зачерпнул воды рукой какой вопрос Можно задать к слову воды
Ответ(ы):
Гость:
Зачерпнул-чего-воды.
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