Упростите выражения tg(180 градусов-a) делить на ctg(90 градусов - а) в) sin(пи-а)делить на tg(пи +а) д) sin квадрат(180 градусов - а)-1 делить на cos(360 градусов -а)
Алгебра
Упростите выражения tg(180 градусов-a) делить на ctg(90 градусов - а) в) sin(пи-а)делить на tg(пи +а) д) sin квадрат(180 градусов - а)-1 делить на cos(360 градусов -а)
Ответ(ы):
Гость:
1) tg(180-a)ctg(90-a)=-tga/tga=-12)sin(п-a)/tg(п+a)=sina/tga=cosa3)(sin^2(180-a)-1)/cos(360-a)=(sin^2a-1)/cosa=sin^2a-(sin^2a+cos^2a)/cosa=-cos^2a/cosa=-cosa
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