Упростите выражения tg(180 градусов-a) делить на ctg(90 градусов - а) в) sin(пи-а)делить на tg(пи +а) д) sin квадрат(180 градусов - а)-1 делить на cos(360 градусов -а)

Алгебра

Упростите выражения tg(180 градусов-a) делить на ctg(90 градусов - а) в) sin(пи-а)делить на tg(пи +а) д) sin квадрат(180 градусов - а)-1 делить на cos(360 градусов -а)

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