Я незнаю что делать если я не читала Леденой остров вот а мне надо написать отзыв по Леденому острову. Помогите пожалуйста.
Литература
Я незнаю что делать если я не читала Леденой остров вот а мне надо написать отзыв по Леденому острову. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой повести прошел трудную школу Отечественной войны - он не только врач, но и боец. Суровые испытания войны не ожесточили его душу, а укрепили чувство товарищества, готовности прийти человеку на помощь в беде хотя бы ценой смертельной опасности. Но война воспитала и волю к преодолению опасности, дала умение их побеждать, сноровку. "Ледяной остров" - поэтический рассказ не только о подвиге, но и о романтике профессии врача, ее гуманизме.
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