При каких значениях х имеет смысл выражения корень из -3х
Математика
При каких значениях х имеет смысл выражения корень из -3х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только отрицательных.Например, корень из -3*(-3) т.е. корень из 9 равен 3.
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