Определите высоту объекта, если атмосферное давление на его вершине составило 460 ??м рт. ст., а у подножия было 760 мм рт. ст дам балов 20
География
Определите высоту объекта, если атмосферное давление на его вершине составило 460 ??м рт. ст., а у подножия было 760 мм рт. ст дам балов 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объект равен 3 км. Мы знаем что при приеме на каждые 1000 м давление понижается на 100 мм. От. Ст. 760 -460 =300 мм.рт.со.
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