У вас получится хорошее сочинение, если вы будете требовательны к себе. Полный м??рфологический разбор - будете. полный. укажите все. и переходность или непереходность, вид, спряжение,возвратность и т.д. даю 80.
Русский язык
У вас получится хорошее сочинение, если вы будете требовательны к себе. Полный м??рфологический разбор - будете. полный. укажите все. и переходность или непереходность, вид, спряжение,возвратность и т.д. даю 80.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будете – глагол. I Обозначает действие предмета: Что делаете вы? Будете. Н. ф. – быть. II Морфологические признаки: постоянные – невозвратный, несовершенного вида, непереходный, 1 спряжения; непостоянные – во множественном числе, изъявительном наклонении, будущем времени, 3 лице. III (Вы что делаете?) будете (надо подчеркнуть двумя чертами, так как это сказуемое) .
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