Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой на шипящую? Составте два предложения со словом дремучий, используя его в прямом и...

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Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой на шипящую? Составте два предложения со словом дремучий, используя его в прямом и переносном значении. номер: 438

Автор: Гость