Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой на шипящую? Составте два предложения со словом дремучий, используя его в прямом и...
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Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой на шипящую? Составте два предложения со словом дремучий, используя его в прямом и переносном значении. номер: 438
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткие прилагательные отвечают на вопрос (каков?) Похож,неуклюж,певуч,живуч,дремуч,пахуч,летуч,плакуч,погож,свеж,нищ,хорош,тощ,жгуч,горяч,смуглож Предложения: сколоны гор покрыты дремучими лесами Во всех уголках планеты есть хотя бы одна дремучая деревня
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