Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой на шипящую? Составте два предложения со словом дремучий, используя его в прямом и...

Русский язык
Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой на шипящую? Составте два предложения со словом дремучий, используя его в прямом и переносном значении. номер: 438
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Краткие прилагательные отвечают на вопрос (каков?) Похож,неуклюж,певуч,живуч,дремуч,пахуч,летуч,плакуч,погож,свеж,нищ,хорош,тощ,жгуч,горяч,смуглож Предложения: сколоны гор покрыты дремучими лесами Во всех уголках планеты есть хотя бы одна дремучая деревня
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
У вас получится хорошее сочинение, если вы будете требовательны к себе. Полный м??рфологический разбор - будете. полный. укажите все. и переходн...
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста. Составьте химические уравнения
Ответить
Математика
Как делить столбиком 29:7 покажите деление
Ответить
Геометрия
В треугольнике ABC угол С прямой, а угол В = 40 градусам. Найдите угол между векторами: CA и CB; BA и CA; CB и BA
Ответить
Математика
X*x-y*y+3x-3y=? помогите пожалуйста.
Ответить