Построить на экране прямоугольник из цифр "5" размером 20х12
Информатика
Построить на экране прямоугольник из цифр "5" размером 20х12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Python 3.1 i=20 while i>0: print('555555555555') i=i-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рассчитать сумму всех чисел в первой строке таблицы На сколько больше получится Сумма чисел в строке которая начинается с числа 2
Русский язык
Образуйте краткую форму прилагательных. какой орфограммой необходимо руководствоваться для правильного написания кратких прилагательных с основой н...
Русский язык
У вас получится хорошее сочинение, если вы будете требовательны к себе. Полный м??рфологический разбор - будете. полный. укажите все. и переходн...