Построить на экране прямоугольник из цифр "5" размером 20х12

Информатика
Построить на экране прямоугольник из цифр "5" размером 20х12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Python 3.1 i=20 while i>0:        print('555555555555')        i=i-1
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