Рассчитать сумму всех чисел в первой строке таблицы На сколько больше получится Сумма чисел в строке которая начинается с числа 2

Математика

Рассчитать сумму всех чисел в первой строке таблицы На сколько больше получится Сумма чисел в строке которая начинается с числа 2

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