Выберите из приведенного списка субъекты и объекты гражданских правоотношений. 1)автомобиль 2) стихотворение 3) фирма по продажи цветов "ромашка" 4) гражданин А.К.Петров 5) пять тысяч рублей 6) квартира 7) государство
Обществознание
Выберите из приведенного списка субъекты и объекты гражданских правоотношений. 1)автомобиль 2) стихотворение 3) фирма по продажи цветов "ромашка" 4) гражданин А.К.Петров 5) пять тысяч рублей 6) квартира 7) государство
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Субъекты: гражданин А.К.Петров, государство Объекты: автомобиль, стихотворение, фирма по продаже цветов, пять тысяч рублей, квартира
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