Выберите из приведенного списка субъекты и объекты гражданских правоотношений. 1)автомобиль 2) стихотворение 3) фирма по продажи цветов "ромашка" 4) гражданин А.К.Петров 5) пять тысяч рублей 6) квартира 7) государство

Обществознание

Выберите из приведенного списка субъекты и объекты гражданских правоотношений. 1)автомобиль 2) стихотворение 3) фирма по продажи цветов "ромашка" 4) гражданин А.К.Петров 5) пять тысяч рублей 6) квартира 7) государство

Автор: Гость