Синонім слів :тихий,безшумний? Пожалуста

Українська мова
Синонім слів :тихий,безшумний? Пожалуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спокійний, глухий, смиренний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сократите дроби с натуральными числителями и знаменателями
Ответить
Обществознание
Выберите из приведенного списка субъекты и объекты гражданских правоотношений. 1)автомобиль 2) стихотворение 3) фирма по продажи цветов "ромашка" 4...
Ответить
География
Определите высоту объекта, если атмосферное давление на его вершине составило 460 ??м рт. ст., а у подножия было 760 мм рт. ст дам балов 20
Ответить
Информатика
Построить на экране прямоугольник из цифр "5" размером 20х12
Ответить
Математика
Рассчитать сумму всех чисел в первой строке таблицы На сколько больше получится Сумма чисел в строке которая начинается с числа 2
Ответить