Синонім слів :тихий,безшумний? Пожалуста
Українська мова
Синонім слів :тихий,безшумний? Пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спокійний, глухий, смиренний
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