Два мальчика выбегают одновременно навстречу друг другу из двух точек,расстоянме между которыми 660 м,и встречаются через 2 минуты.Один из них пробегает на 30 м в минуту меньше,чем другой.Сколько метров в минуту пробегает кажд...
Алгебра
Два мальчика выбегают одновременно навстречу друг другу из двух точек,расстоянме между которыми 660 м,и встречаются через 2 минуты.Один из них пробегает на 30 м в минуту меньше,чем другой.Сколько метров в минуту пробегает каждый из них?? ЕСЛИ МОЖНО ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЧЕРТЕЖОМ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x м/мин - скорость 1-го мальчика, тогда x+30 - м/мин - скорость 2 го мальчика Зная формулу пути s=v*t, можем составить уравнение x*2 +(x+30)*2=660 2x+2x+60 =660 4x=660-60 4x=600 x=600:4 x= 150 м/мин - скорость 1-го мальчика 150+30=180 м/мин - скорость 2-го мальчика ----> x x+30 <------- l-------------------o-----------------------l o - место встречи 660 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Обществознание
Выберите из приведенного списка субъекты и объекты гражданских правоотношений. 1)автомобиль 2) стихотворение 3) фирма по продажи цветов "ромашка" 4...