Два мальчика выбегают одновременно навстречу друг другу из двух точек,расстоянме между которыми 660 м,и встречаются через 2 минуты.Один из них пробегает на 30 м в минуту меньше,чем другой.Сколько метров в минуту пробегает кажд...

Алгебра

Два мальчика выбегают одновременно навстречу друг другу из двух точек,расстоянме между которыми 660 м,и встречаются через 2 минуты.Один из них пробегает на 30 м в минуту меньше,чем другой.Сколько метров в минуту пробегает каждый из них?? ЕСЛИ МОЖНО ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЧЕРТЕЖОМ!!

Автор: Гость