Два мальчика выбегают одновременно навстречу друг другу из двух точек,расстоянме между которыми 660 м,и встречаются через 2 минуты.Один из них пробегает на 30 м в минуту меньше,чем другой.Сколько метров в минуту пробегает кажд...

Алгебра
Два мальчика выбегают одновременно навстречу друг другу из двух точек,расстоянме между которыми 660 м,и встречаются через 2 минуты.Один из них пробегает на 30 м в минуту меньше,чем другой.Сколько метров в минуту пробегает каждый из них?? ЕСЛИ МОЖНО ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО С ЧЕРТЕЖОМ!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x  м/мин - скорость 1-го мальчика, тогда x+30 - м/мин - скорость 2 го мальчика Зная формулу пути s=v*t, можем составить уравнение x*2 +(x+30)*2=660 2x+2x+60 =660 4x=660-60 4x=600 x=600:4 x= 150 м/мин - скорость 1-го мальчика 150+30=180 м/мин - скорость 2-го мальчика   ----> x                         x+30 <------- l-------------------o-----------------------l  o - место встречи                   660 м
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