Я пропустил эту тему и не могу понять что куда и в чем смысл можете расписать?из ящ??ка в котором находятся шары с номерами от 1 до 100 наугад вынимают один шар какова вероятность того что номер вынутого шара не имеет цифры 6

Математика

Я пропустил эту тему и не могу понять что куда и в чем смысл можете расписать?из ящ??ка в котором находятся шары с номерами от 1 до 100 наугад вынимают один шар какова вероятность того что номер вынутого шара не имеет цифры 6

Автор: Гость