Я пропустил эту тему и не могу понять что куда и в чем смысл можете расписать?из ящ??ка в котором находятся шары с номерами от 1 до 100 наугад вынимают один шар какова вероятность того что номер вынутого шара не имеет цифры 6
Математика
Я пропустил эту тему и не могу понять что куда и в чем смысл можете расписать?из ящ??ка в котором находятся шары с номерами от 1 до 100 наугад вынимают один шар какова вероятность того что номер вынутого шара не имеет цифры 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего чисел от 1-100 имеющих цифру 6: 6,16,26,36,46,56,60-69,76,86,96 - > 19, то есть вероятность достать шар с цифрой 6 - > 19/100, а значит не достать 1-19\100=81\100=81%
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