Зачем государству необходимы налоги?

Обществознание
Зачем государству необходимы налоги?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налоги-это обязательные платежи взимаемые государством с физических и юридических лиц.Государство,призванное обеспечить наилучшие условия для эффективного экономического роста,нуждается в ресурсах для выполнения этой миссии. Такие ресурсы не могут сформироваться исключительно за счет собственных источников государства,доходов от государственных предприятий.И государство для формирования своих денежных доходов вынуждено изымать часть доходов населения.
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