Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской ул??бкой. Всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой - деепричастный оборот! А от какого слова?
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Я видел, как он тайком пожимал руку Ольге, всякий раз встречавшей его дружеской ул??бкой. Всякий раз встречавшей его дружеской улыбкой - деепричастный оборот! А от какого слова?
Ответ(ы):
Гость:
Это причастный оборот к слову ОЛЬГЕ
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