Перечислите названия государств, расположенных на территории в древности населя??и племена восточных славян
История
Перечислите названия государств, расположенных на территории в древности населя??и племена восточных славян
Ответ(ы):
Гость:
Белоруссия, Украина, Россия, Молдавия; частично Румыния, Венгрия, Словакия, Польша
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