Составьте список авторов рассказов о животных. расположите фамилии в алфавитном ??орядке"

Литература
Составьте список авторов рассказов о животных. расположите фамилии в алфавитном ??орядке"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Про животных: Сетон-Томпсон .Д. Лондон,Пришвин.
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