Составьте список авторов рассказов о животных. расположите фамилии в алфавитном ??орядке"
Литература
Составьте список авторов рассказов о животных. расположите фамилии в алфавитном ??орядке"
Ответ(ы):
Гость:
Про животных: Сетон-Томпсон .Д. Лондон,Пришвин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какое из свойств определяет функцию книги: Название Число страниц Цена Качес??во илюстрация наличие текста
Українська мова
Математика
Информатика
Разработайте проект, в котором у пользователя вашей программы сначала запрашиваются величины трѐх сторон треугольника а, b, c,а затем вычисляется...
Биология