В четырех классах сельской школы всего 97 учеников.в первом классе 28 учеников,во втором на 3 ученика больше,чем в первом ,а в третьем на 9 учеников меньше,чем во втором классе.остальные дети учатся в четвертом классе. Сколько...

Математика

В четырех классах сельской школы всего 97 учеников.в первом классе 28 учеников,во втором на 3 ученика больше,чем в первом ,а в третьем на 9 учеников меньше,чем во втором классе.остальные дети учатся в четвертом классе. Сколько учеников в четвертом классе ?

Автор: Гость