В четырех классах сельской школы всего 97 учеников.в первом классе 28 учеников,во втором на 3 ученика больше,чем в первом ,а в третьем на 9 учеников меньше,чем во втором классе.остальные дети учатся в четвертом классе. Сколько...

Математика
В четырех классах сельской школы всего 97 учеников.в первом классе 28 учеников,во втором на 3 ученика больше,чем в первом ,а в третьем на 9 учеников меньше,чем во втором классе.остальные дети учатся в четвертом классе. Сколько учеников в четвертом классе ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
28+3=31 ученик во 2 классе                                                                             31-9=22 ученика в 3 классе                                                                               97-(28+31+22)=97-81=16 учеников в 4 классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ (Х*6)+8=20-8
Ответить
Алгебра
Х4-2,5х+7=0 решите квадратное уравнение
Ответить
Английский язык
Составить 5 разных вопросов вот с таким предложением . Pam can help her friend with Rossian.
Ответить
Математика
Разбей множество фигур на части
Ответить
Русский язык
Какой корень в слове злобный?
Ответить