В четырех классах сельской школы всего 97 учеников.в первом классе 28 учеников,во втором на 3 ученика больше,чем в первом ,а в третьем на 9 учеников меньше,чем во втором классе.остальные дети учатся в четвертом классе. Сколько...
Математика
В четырех классах сельской школы всего 97 учеников.в первом классе 28 учеников,во втором на 3 ученика больше,чем в первом ,а в третьем на 9 учеников меньше,чем во втором классе.остальные дети учатся в четвертом классе. Сколько учеников в четвертом классе ?
Ответ(ы):
Гость:
28+3=31 ученик во 2 классе 31-9=22 ученика в 3 классе 97-(28+31+22)=97-81=16 учеников в 4 классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
Русский язык