Я задумала число, отняла от него 16, умножила результат на 4, разделила на 7.От 144 отняла полученное частное .288 разделила на полученную разность , прибавила 195 и получила 198. какое число я задумала?
Математика
Я задумала число, отняла от него 16, умножила результат на 4, разделила на 7.От 144 отняла полученное частное .288 разделила на полученную разность , прибавила 195 и получила 198. какое число я задумала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
288:(144-(х-16)*4:7)+195=198 х=100
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