Я задумала число, отняла от него 16, умножила результат на 4, разделила на 7.От 144 отняла полученное частное .288 разделила на полученную разность , прибавила 195 и получила 198. какое число я задумала?

Математика

Я задумала число, отняла от него 16, умножила результат на 4, разделила на 7.От 144 отняла полученное частное .288 разделила на полученную разность , прибавила 195 и получила 198. какое число я задумала?

Автор: Гость