Яблок 8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандарин -?на 3 кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запись задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!...

Математика

Яблок 8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандарин -?на 3 кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запись задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!! не могу понять(

Автор: Гость