Яблок 8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандарин -?на 3 кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запись задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!...
Математика
Яблок 8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандарин -?на 3 кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запись задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!! не могу понять(
Ответ(ы):
Гость:
8+5=13(кг)-вес апельсинов 13-3=10(кг)-вес мандаринов
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