Яблоко разделили поровну между шестью детьми. Сколько досталось каждому?
Математика
Яблоко разделили поровну между шестью детьми. Сколько досталось каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 1/6 яблока каждому ребенку
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