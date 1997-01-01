Какие изменения произошли в обществе, в сознании людей после распада CCCР,и прекращения гонения на религию.

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1 Рухнула однопартийная система в лице КПРСФСР и КПСС. Деятельность единственной на территории страны партии в конце 1991 года оказалась под запретом. Через два года была ликвидирована вся система Советов народных депутатов. Постепенно появились новые партии и общественные движения. 2 1992 год начался шоковой терапией в виде либерализации цен. Страна вступила на путь рыночных отношений. 3 Вооруженные столкновения вследствие межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР. Горячие точки: Нагорный Карабах, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Приднестровье, Чечня. За 8 лет беженцами стали примерно 5 млн человек, а около 100 тыс. человек погибли. 4 На территории бывших советских республик появились национальные валюты, и рублевая зона распалась. 5 Вместо единых Вооруженных сил образовались военные структуры отдельных государств. Служащим бывшего СССР было предложено принять присягу в соответствующем новом государстве или уволиться. 6 До 1997 года продолжались трения между Россией и Украиной о статусе Черноморского флота. Затем его разделили, и на российских кораблях появился Андреевский флаг. 7 Ядерное оружие из бывших республик вывезли в Россию. Казахстан, Украина и Белоруссия отказались быть ядерными державами и передали атомный потенциал РФ. 8 После распада СССР прекратилось финансирование Байконура. В 1994 году заключен договор с Казахстаном о долгосрочной аренде космодрома. 9 Независимые государства заменили советские паспорта на национальные. Изменилось гражданство населения. С Туркменией, Грузией, Литвой, Латвией и Эстонией установился визовый режим. 10 Территория Калининградской области оказалась отрезанной от остальных областей России. Крым и город Севастополь остались в составе Украины, куда были переданы в 1954 году как знак воссоединения Украины и России. Появились разногласия по поводу территориальных границ между новыми государствами. Некоторые вопросы были урегулированы только к 2007 году. 11 Все 15 бывших республик признаны мировым сообществом как независимые и представлены в ООН. В международных вопросах Россия стала продолжателем СССР, что признано другими государствами. 12 Граждане вывшего СССР испытали болезненные переживания, некоторые не смогли приспособиться к изменениям и реализовать себя в новом обществе.