Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів: а)80і120 б)80і100 в)80і80
Химия
Ядро атома містить відповідно протонів і нейтронів: а)80і120 б)80і100 в)80і80
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Гость:
В) изи химия ппппппппп
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