Як тварини визначають напрямок руху?
Биология
Як тварини визначають напрямок руху?
Ответ(ы):
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Тварини визначають напрямок руху за положенням сонця, місяця та зірок.
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