Як тварини визначають напрямок руху?

Биология
Як тварини визначають напрямок руху?
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Автор: Гость
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Гость:
Тварини визначають напрямок руху за положенням сонця, місяця та зірок.
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