Як зміниться число якщо його спочатку збільшили на 30%,а потім зменшили на 30%?

Гость: Гость:

Нехай наше початкове число буде дорівнювати х. х=100%, тоді 30% від початкового числа будуть дорівнювати 0,3х. Початкове число збільшили на 30 відсотків, тому число яке отримали буде дорівнювати х+0,3х=1,3х. Потім зменшили число на 30 %, але зауважу, зменшили не початкове число, а те число, яке ми отримали, тому це буде 30% від 1,3х. 100 %=1,3х 30 %= Оскільки наше число зменшили, то отримане число буде дорівнювати 1,3х-0,39х=0,91х . Початкове число 1х, а отримане 0,91х. 1х-0,91х=0,09х отже число зменшилося на 9%. Відповідь: зменшиться на 9%