Як зміниться число якщо його спочатку збільшили на 30%,а потім зменшили на 30%?
Алгебра
Як зміниться число якщо його спочатку збільшили на 30%,а потім зменшили на 30%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай наше початкове число буде дорівнювати х. х=100%, тоді 30% від початкового числа будуть дорівнювати 0,3х. Початкове число збільшили на 30 відсотків, тому число яке отримали буде дорівнювати х+0,3х=1,3х. Потім зменшили число на 30 %, але зауважу, зменшили не початкове число, а те число, яке ми отримали, тому це буде 30% від 1,3х. 100 %=1,3х 30 %= Оскільки наше число зменшили, то отримане число буде дорівнювати 1,3х-0,39х=0,91х . Початкове число 1х, а отримане 0,91х. 1х-0,91х=0,09х отже число зменшилося на 9%. Відповідь: зменшиться на 9%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Найди значения суммы 1) 2+3 ,2см +3см,2ед+3ед 2) 20+30, 20см+30см, 2дес+3ед 3) 200+300, 200см+300см, 2сот+3??от Составь равенства с действием вычит...