Ответьте на вопрос: The bike on the right was invented 30 years later. It was faster/ slower than the first bike.
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Ответьте на вопрос: The bike on the right was invented 30 years later. It was faster/ slower than the first bike.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He was slower than the first bike
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