Запишите десятичную дробь, в которой: а) 21 целая, 2 десятых, 8 сотых б) 0 целых, 0 дес??тых, 3 сотых, 5 тысячных. дам 15 баллов за правильный ответ:з

Математика

Запишите десятичную дробь, в которой: а) 21 целая, 2 десятых, 8 сотых б) 0 целых, 0 дес??тых, 3 сотых, 5 тысячных. дам 15 баллов за правильный ответ:з

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