На какое число надо умножить 2 1/3 чтобы получить 1?
Математика
На какое число надо умножить 2 1/3 чтобы получить 1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 1/3=(2*3+1)/3=7/3 что бы получить 1 нужно умножить на обратную дробь, т.е. 7/3*3/7=1
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