Найди значения суммы 1) 2+3 ,2см +3см,2ед+3ед 2) 20+30, 20см+30см, 2дес+3ед 3) 200+300, 200см+300см, 2сот+3??от Составь равенства с действием вычитания, соответствующие равенствам каждого столбика
Математика
Найди значения суммы 1) 2+3 ,2см +3см,2ед+3ед 2) 20+30, 20см+30см, 2дес+3ед 3) 200+300, 200см+300см, 2сот+3??от Составь равенства с действием вычитания, соответствующие равенствам каждого столбика
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1234495959;9;9;9;99;9;9;9
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