Яка дієвідміна слів клеїти малювати лити спостерігати бачити
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Яка дієвідміна слів клеїти малювати лити спостерігати бачити
Ответ(ы) на вопрос:
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Клеїти - 3 ос. множина - клеять (2 дієвідміна) Малювати - 3 ос. множ., - малюють (1 деєвідміна) Лити - 3 ос., множ., - ллють (1 дієвідміна) Спостерігати - 3 ос. множ., - спостерігають (1 дієвідміна) Бачити - 3 ос., множ. - бачать (2 дієвідміна)
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