Яке фізіологічне значення має такий факт легеневих капілярах міститься 33 відсотки усієї крові організму

Биология
Яке фізіологічне значення має такий факт легеневих капілярах міститься 33 відсотки усієї крові організму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украинский учить не приходилось
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