Яке фізіологічне значення має такий факт легеневих капілярах міститься 33 відсотки усієї крові організму
Биология
Яке фізіологічне значення має такий факт легеневих капілярах міститься 33 відсотки усієї крові організму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Украинский учить не приходилось
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