Які покази барометра на рівні Московської телевізійної башти (540 м), якщо анизу башти барометр показує, що тиск дорівнює 765 мм. рт. ст.
Физика
Які покази барометра на рівні Московської телевізійної башти (540 м), якщо анизу башти барометр показує, що тиск дорівнює 765 мм. рт. ст.
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I dons speak to ukraine
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