Які пристосування до поширення мають пилок і насінина сосни звичайної?
Биология
Які пристосування до поширення мають пилок і насінина сосни звичайної?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боків кожної порошинки є два об'ємистих мішечка, заповнених повітрям. Вони зменшують питому вагу пилку і тим збільшують дальність польоту.
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