Які території входили до імперії арабського халіфату

История
Які території входили до імперії арабського халіфату
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Гость:
Ближний Восток, Междуречье ,Северная и Северная -западная Африка, Испания, Кавказ, Малая Азия, Средняя Азия, Аравийский полуостров
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