Укажите особенности капитализма в Италий

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Благодаря раннему развитию городов в Италии, на Севере и в Центре страны уже в XIII в. зародились элементы капиталистических отношений. Здесь уже в ХIV—XVI вв. довольно активно шло развитие раннекапиталистических отношений и в деревне и в городе: происходил процесс быстрого освобождения крестьян от крепостной зависимости, создавалось мануфактурное производство, успешно развивались банковское дело, внешняя торговля и сукноделие. Однако ряд причин: политическая раздробленность, отсутствие единого национального рынка, турецкая экспансия, перемещение торговых путей из Средиземного моря в Атлантику, и в целом узкая база для капиталистического развития, привели к упадку промышленности и торговли, переключению денежного капитала на ростовщичество и приобретение земельной собственности. Наступила феодальная реакция, восстанавливалась система крепостничества. Итальянские войны (1494—1559) утвердили раздробленность, многие итальянские земли попали в зависимость от Испании. Эти обстоятельства усилили упадок экономики Италии: в ХVII в. она была в основном аграрной, мануфактура сохранилась лишь на Севере, из экспортера промышленной продукции страна превратилась в экспортера сырья1.Экономический и политический упадок Италии продолжался и в первой половине ХVIII в.: сокращалось производство сукна во Флоренции, шелка в Венеции, сворачивалась торговля. Происходило массовое обнищание населения. Сложное положение усугубляли войны, происходившие на территории страны. В 1714 г. по Раштаттскому миру испанские земли в Италии перешли к Австрии (кроме Сицилии и Неаполитанского королевства, которые остались у Испании). Савойя в результате лавирования в 1720 г. получила Сардинию и образовала Сардинское королевство (1720—1861)2.зОживление итальянской экономики наступило лишь во второй половине ХVIII в., когда возобновился процесс развития капиталистических отношений, прерванный в ХVI в. Это создало предпосылки для проведения в некоторых землях (Ломбардии, Тоскане, Пьемонте) в 1770—80-х гг. реформ в духе просвещенного абсолютизма. С конца ХVIII в. р как то так