Надо описать безопасность наиболее опасные участки дороги по пути в школу, составить правила поведения в этих местах.Дам 30 баллов ну я вас прошу СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Надо описать безопасность наиболее опасные участки дороги по пути в школу, составить правила поведения в этих местах.Дам 30 баллов ну я вас прошу СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 переходить дорогу на зеленый свет 2 не идти по краю тартура 3 не дурачится на дороге 4 быстро переходить по проезжей части
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