Надо описать безопасность наиболее опасные участки дороги по пути в школу, составить правила поведения в этих местах.Дам 30 баллов ну я вас прошу СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Надо описать безопасность наиболее опасные участки дороги по пути в школу, составить правила поведения в этих местах.Дам 30 баллов ну я вас прошу СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость