СРОЧНО!Напишите героев из рассказа Капитанская дочь(только из 2 главы выпишите вс??х героев)

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Главные герои «Капитанская дочка» Главный герой «Капитанской дочки» — Пётр Андреевич Гринёв. Честный, порядочный, до конца верный своему долгу молодой человек. Ему 17 лет он русский дворянин, только что поступивший на военную службу. Одно из основных качеств Гринева – искренность. Он искренен с героями романа и с читателями. Рассказывая и своей жизни, он не стремился приукрасить ее. Накануне дуэли со Швабриным, он взволнован и не скрывает этого: “Признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении”. Также прямо и просто говорит он и своем состоянии перед беседой с Пугачевым в день захвата им Белогорской крепости: “Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен”. Гринев не скрывает и отрицательных поступков (случай в трактире, во время бурана, в разговоре с Оренбургским генералом). Грубые ошибки искупаются его раскаянием (случай с Савельичем). Гринев не был трусом. Он без колебания принимает вызов на дуэль. Он один из немногих выступает на защиту Белогорской крепости, когда, не смотря на команду коменданта, “оробелый гарнизон не двигается с места”. Он возвращается за отставшим Савельичем. Эти поступки также характеризуют Гринева, как человека, способного любить. Гринев не злопамятен, он искренне мирится со Швабриным. Ему не свойственно злорадство. Уезжая из Белогорской крепости, с освобожденной по приказу Пугачева Машей, он видит Швабрина и отворачивается, не желая “торжествовать над униженным врагом”. Отличительная черта Гринева – привычка платить добром за добро умением быть благодарным. Отдает Пугачеву свой тулуп, благодарит за спасение Маши. Пугачев Емельян Иванович – вождь антидворянского восстания, называющий себя “великим государем” Петром III. Пугачев один из главных героев повести Пушкина «Капитанская дочка», захватчик крепости, в которой находятся главные герои повести. Этот образ в романе многогранен: Пугачев и злобен, и великодушен, и хвастлив, и мудр, и отвратителен, и всевластен, и зависим от мнений окружения. Образ Пугачева дан в романе глазами Гринева – незаинтересованного лица. По мысли автора, это должно обеспечить объективность подачи героя. При первой встрече Гринева с Пугачевым внешность бунтаря ничем не примечательна: это 40-летний мужик среднего роста, худощавый, широкоплечий, с проседью в черной бороде, с бегающими глазами, приятным, но плутоватым выражением лица. Вторая встреча с Пугачевым, в осажденной крепости, дает иной образ. Самозванец восседает в креслах, затем гарцует на лошадях в окружении казаков. Здесь он жестоко и беспощадно расправляется с защитниками крепости, не присягнувшими ему на верность. Создается ощущение, что Пугачев играет, изображая “настоящего государя”. Он, с царской руки, “казнит так казнит, милует так милует”. И только во время третьей встречи с Гриневым Пугачева раскрывается полностью. На казачьем пиру исчезает свирепость вождя. Пугачев поет свою любимую песню (“Не шуми, мати зеленая дубровушка”) и рассказывает сказку об орле и вороне, которые отражают философию самозванца. Пугачев понимает, какую опасную игру он затеял, и какова цена в случае проигрыша. Он не доверяет никому, даже своим ближайшим сподвижникам. Но все-таки надеется на лучшее: “А разве нет удачи удалому? ” Но надежды Пугачева не оправдываются. Его арестовывают и казнят: “и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу”. Пугачев неотделим от народной стихии, он ведет ее за собою, но в то же время зависит от нее. Неслучайно первый раз в повести он появляется во время снежного бурана, среди которого он легко находит дорогу. Но, в то же время, он уже не может свернуть с этого пути. Усмирение бунта равнозначно смерти Пугачева, что и происходит в финале романа. Швабрин Алексей Иванович – двор