Ребята, помогите пожалуйста составить любую задачу на первый закон Ньютона (9 класс)

Физика
Ребята, помогите пожалуйста составить любую задачу на первый закон Ньютона (9 класс)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парашютист спускается двигаясь равномерно и прямолинейно. Действия каких тел компенсируются при этом?
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