СРОЧНОО И ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА При сжигании 1,7 г неизвестного вещества образовалось 0,9г воды и 13,2г so2. Восстановить формулу вещества, если относительная плотность его по аммиаку равна 2.

Химия
СРОЧНОО И ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА При сжигании 1,7 г неизвестного вещества образовалось 0,9г воды и 13,2г so2. Восстановить формулу вещества, если относительная плотность его по аммиаку равна 2.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А можно пожалуйста схему!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Надо описать безопасность наиболее опасные участки дороги по пути в школу, составить правила поведения в этих местах.Дам 30 баллов ну я вас прошу С...
Ответить
Русский язык
Я не понимаю задание по русскому языку!Помогите!
Ответить
Английский язык
Мини сочинение про бухгалтера на английском
Ответить
Литература
СРОЧНО!Напишите героев из рассказа Капитанская дочь(только из 2 главы выпишите вс??х героев)
Ответить
Литература
3 причины для восхищения Есениным. Срочно!!!Кратко.Если можно.Как можно быстрее!!!
Ответить