СРОЧНОО И ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА При сжигании 1,7 г неизвестного вещества образовалось 0,9г воды и 13,2г so2. Восстановить формулу вещества, если относительная плотность его по аммиаку равна 2.

Химия

СРОЧНОО И ПОДРОБНО, ПОЖАЛУЙСТА При сжигании 1,7 г неизвестного вещества образовалось 0,9г воды и 13,2г so2. Восстановить формулу вещества, если относительная плотность его по аммиаку равна 2.

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