Який струм протікає через провідник АВ, якщо опором цього провідника і усіх з'єднувальних провідників у схемі можна знехтувати?
Физика
Який струм протікає через провідник АВ, якщо опором цього провідника і усіх з'єднувальних провідників у схемі можна знехтувати?
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Гость:
Йа тоби невразумив, мой братце фром юкреин
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Математика