Образ Петербурга в лирике Пушкина

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Несколько поколений исследователей при рассмотрении петербургской темы в русской литературе настойчиво и категорически утверждали, что ввел ее Гоголь. Такой цикл повестей, как "Невский проспект", "Записки сумасшедшего", "Портрет", "Нос" и, наконец, "Шинель", казалось, убедительно подтверждали это. Именно Гоголь, глава "натуральной школы" в русской литературе XIX века, сделал Петербург главным героем своих повестей, но эта тема была разработана и художественно воплощена до него в жанре петербургской повести Пушкиным. Столица Российского государства, Северная Пальмира, представляла для Пушкина край красоты и вдохновения. Не случайно гениальный поэт постоянно обращается к этому образу в своем творчестве. В этом городе он учился, здесь жили его друзья, его любимые женщины, которым впоследствии были посвящены его гениальные творения. Именно в Петербурге он утвердился как творческая личность, здесь были написаны его лучшие произведения. Впервые с образом Петербурга мы сталкиваемся в романе в стихах "Евгений Онегин". В первой главе этого произведения мы видим, с какой любовью Пушкин описывает дорогой и хорошо знакомый ему город, раскрывая его через образ Евгения Онегина — главного героя романа, типичного представителя дворянской молодежи 10-20-х годов XIX века, жизнь которых протекала "в вихре света", состояла из балов и маскарадов, шумных, модных вечеринок, посещения театров и ресторанов: Еще бокалов жажда просит Залить горячий жир котлет, Но звон брегета им доносит, Что новый начался балет. И сам автор, и его герой — оба восхищались красотой Петербурга, "упивались" "дыханьем ночи благосклонной": Все было тихо; лишь ночные перекликались часовые, Да дрожек отдаленный стук С Мильонной раздавался вдруг. Наравне с дворянским Петербургом представлен и Петербург, "барабаном пробужденный": Встает купец, идет разносчик, На биржу тянется извозчик, С кувшином охтенка спешит. Но главное в образе Петербурга первой четверти XIX века — это атмосфера приподнятости, ожидания грядущих, перемен, царившая в воздухе, атмосфера ожиданий, надежд, перемен и "вольности святой". Отсюда и лексика того времени, которой насыщено произведение: "вольность", "гражданин", "томленье жизнью", "охлажденный ум", буря, море, свобода, также значимы и имена: Адам Смит, Руссо ("защитник вольности и прав"), Байрон, Каверин, Чаадаев. На самом деле Петербург в первой половине романа — это город декабристов и, следовательно, город высокой духовности, город красоты я добра, помогающий найти путь к свободе. В последней главе романа мы видим Петербург глазами Татьяны, уездной барышни, превратившейся из наивной девочки в величавую княгиню, которая стоит на равных с "Клеопатрой Невы" Ниной Вороненою: Тут был, однако, цвет столицы, И знать, и моды образцы, Везде встречаемые лица, Необходимые тупцы... Описывая светское общество, Пушкин характеризует его достаточно зло, говоря, что в этой среде можно "ожесточиться, очерстветь и наконец окаменеть". Отношение автора к кругу этих людей ясно уже с первых страниц романа. Пушкин с иронией описывает образец "прекрасного человека" с точки зрения света: Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел - Кто в двадцать лет был франт иль хват, А в тридцать выгодно женат; Кто в пятьдесят освободился От частных и других долгов, О ком твердили целый век: N. N. прекрасный человек. Совершенно другой предстает Петербург перед нами в повести "Медный всадник", написанной в 1833 году. Это столица европейского государства, блестящая, богатая, пышная, но холодная и враждебная для "маленького человека". В этом произведении автор обращается к образу основателя города — Петру I, который выступает здесь как реальное лицо. Существует много мнений насчет того, какова же главная мысль поэмы "Медный всадник"? Прав был, очевидно, В. Г. Белинский, который утверждал, что основная идея поэмы заключается в торжестве "общего над частным", при очевидном сочувствии автора к "страданию этого частного". Пушкин поет гимн столице Российского государства: Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид! Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный... Город вознесся "пышно, горделиво" "из тьмы лесов и топи блат" и стал сердцем могучего государства: Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо, как Россия. Конфликт личности и государства в поэме полностью не разрешен. На примере двух произведений мы проследили, как менялся образ Петербурга в творчестве великого писателя и поэта А. С. Пушкина.