Составьте характеристику рыцарство как сословия

История
Составьте характеристику рыцарство как сословия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцарство или 2 сословие или воюющие защищали 1 и 3 сословия жили по кодексу чести имели замки являлись феодалами и вассалами.
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